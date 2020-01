Ratowania Wisły ciąg dalszy. Właśnie podpisano kluczową umowę

Wisła Kraków to jeden ze zdecydowanie największych polskich klubów, do którego należał przede wszystkim początek XXI wieku. Piękne czasy zostały jednak tylko wspomnieniem, a zamiast tego pojawiły się problemy, które skutecznie mogły usunąć “Białą Gwiazdę” z “piłkarskich map”.

Niemal dokładnie rok temu, cudem – bo w takich kategoriach należy to rozpatrywać – udało się przynajmniej chwilowo odgonić demony i wrócić do normalności. Sytuacja klubu mimo tego wciąż jest napięta, w czym nie pomagają także ogromne tarapaty pod kątem czysto sportowym. Najdłuższa seria porażek od lat, przedostatnie miejsce w tabeli w przerwie zimowej…

Kibice liczą, że wiosną sytuacja zmieni się na plus. Jak na razie mogą cieszyć się jednak z innej, równie ważnej rzeczy, którą jest bez wątpienia porozumienie pomiędzy Wisłą Kraków SA i TS Wisłą Kraków.

– W środę 15 stycznia Wisła Kraków SA i Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków podpisały aneks do umowy zawartej przed rokiem, na mocy którego dotychczasowe porozumienie zostało przedłużone do 31 grudnia 2020 roku. Oznacza to, że piłkarską spółką w dalszym ciągu zarządzać będzie trójka Pożyczkodawców – Jakub Błaszczykowski, Tomasz Jażdżyński i Jarosław Królewski – poinformowała w oficjalnym komunikacie Wisła Kraków.

To pierwszy, a właściwie kolejny krok do tego, by Wisła stopniowo wstawała z kolan. Wspomniane osoby, bez których klub upadłby przed rokiem, mogą teraz relatywnie spokojnie zasiąść do planowania wzmocnień. Pan Jarosław i Pan Tomasz oczywiście także odetchnęli z ulgą.

„jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma” – przed nami kolejne miesiące walki o normalność formalno-finansową i sportową w @WislaKrakowSA — Jaroslaw Krolewski (@jarokrolewski) January 15, 2020