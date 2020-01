Bartosz Kopacz od lipca zawodnikiem Lechii Gdańsk?

Najprawdopodobniej kolejny piłkarz Zagłębia Lubin opuści klub w lipcu. Jak poinformował Krzysztof Stanowski, Bartosz Kopacz latem wzmocni Lechię Gdańsk.

Środkowy obrońca trafił do Zagłębia Lubin w 2017 roku z Górnika Zabrze. W barwach “Miedziowych” wystąpił w 83 spotkaniach, zdobywając dwie bramki. W obecnych rozgrywkach był kluczowym zawodnikiem zespołu. We wszystkich dotychczasowych dwudziestu ligowych meczach grał od pierwszej do ostatniej minuty.

Latem zawodnikowi wygasał kontrakt z Zagłębiem. Jak poinformował Krzysztof Stanowski, jego sytuację wykorzystała już Lechia Gdańsk. Obrońca zasili nowy klub na początku lipca.

Jeśli doniesienia zostaną potwierdzone, Bartosz Kopacz będzie drugim zawodnikiem, który po wygaśnięciu kontraktu opuści Zagłębie. Wcześniej Lech Poznań zakontraktował Alana Czerwińskiego. Według nieoficjalnych informacji, latem do drużyny Lechii miał dołączyć również inny piłkarz “Miedziowych”, Filip Starzyński. Wiele jednak wskazuje na to, że ofensywny pomocnik zostanie w Lubinie.

