Dobre wieści dla kibiców Rakowa. Ruszył drugi przetarg w sprawie przebudowy stadionu!

Sporo zamieszania wzbudziła przed sezonem kwestia rozgrywania domowych spotkań przez Raków Częstochowa. Beniaminek ekstraklasy poszukiwał obiektu, na którym mógłby grać mecze jako gospodarz. Po kilku zwrotach akcji, ostatecznie zespół występuje na stadionie w Bełchatowie. Nadal jednak nie rozwiązała się kwestia przebudowy MSP “Raków”. W czwartek nastąpił pewien przełom w tej sprawie. Ruszył bowiem drugi przetarg.

Pierwszy przetarg rozpoczął się już początkiem lipca. Zainteresowane firmy miały zgłaszać się z ofertą do 19 sierpnia. Nikogo specjalnie nie zaskoczył fakt, iż dwukrotnie przedłużano ostateczny termin. Najpierw do 10, a następnie do 24 września. Miasto tłumaczyło, iż jest to spowodowane ogromnym zainteresowaniem wykonawców tej przebudowy.

Ostatecznie, pod koniec września w mediach pojawiła się informacja o dwóch, konkretnych ofertach. Propozycje przedstawili: częstochowska “Przemysłówka” oraz polsko-tureckie konsorcjum. Kwoty przekraczały jednak kosztorys, a dodatkowo nadal nie została podpisana przez miasto umowa z Ministerstwem Sportu w sprawie dofinansowania.

Brak środków spowodował, iż pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione. W czwartek Raków za pośrednictwem swoich mediów poinformował, iż została uruchomiona druga procedura przetargowa na przebudowę MSP “Raków”.

Zainteresowani inwestorzy mają czas na składanie ofert do 10 lutego. Nowy projekt jest nieco zmodernizowany. Przebudowa (oraz w niektórych aspektach budowa) obiektu Stadionu Miejskiego ma skupić się na stworzeniu m.in. trybun dla kibiców o pojemności 5 500 miejsc, murawy podgrzewanej czy budowy zaplecza socjalnego i pomieszczenia magazynowego.