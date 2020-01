Kolejny zawodnik opuszcza ekstraklasę. Tym razem na rzecz Zjednoczonych Emiratów Arabskich

No cóż, coraz mocniej jesteśmy przekonani, że w rundzie wiosennej ekstraklasy pozostanie zaledwie kilku zawodników, na których będzie można zawiesić oko. Masowa wyprzedaż najlepszych piłkarzy ruszyła w niesamowitym tempie i nie chce się zatrzymać. Tym razem kolejnym uciekinierem został Ricardinho.

Dziś rano Wisła Płock poinformowała, że Brazylijczyk nie pojawi się na okresie przygotowawczym ze względu na negocjacje piłkarza z zagranicznym klubem. Z pewnością dla kibiców było to spore zaskoczenie, ponieważ kontrakt 30-latka pierwotnie obowiązywał do końca obecnego sezonu. Mimo to napastnik postanowił nieco szybciej uciekać z tonącego statku i wybrał ofertę od Khor Fakkan Club, czyli czternastej drużyny w lidze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Możemy jedynie się spodziewać, że kluczowym aspektem był ten finansowy, ponieważ trudno tak naprawdę doszukiwać się innego sensu przenosin do zespołu z czterema punktami na koncie po kilkunastu kolejkach. Jego następcą najprawdopodobniej zostanie Airam Cabrera.

Fanów zespoły z Płocka to odejście na pewno mocno zmartwi. Podczas poprzedniego sezonu Ricardinho został najskuteczniejszym strzelcem zespołu z 11 bramkami na koncie. W tym sezonie także udało mu się zaliczyć kilka goli. Łącznie we wszystkich rozgrywkach zaliczył dla „Nafciarzy” 88 występów, w których zanotował 27 trafień. Jeśli już strzelał, często robił to w dość widowiskowy sposób.

Dla zespołu prowadzonego przez Radosława Sobolewskiego to spora strata. Nadal niepewna jest także przyszłość Dominika Furmana, którego umowa wygasa wraz z końcem bieżącej kampanii. Dla ligi to także kolejny cios. Już nie tylko wyjeżdżają młodzi, utalentowani Polacy, ale także staruszkowie, którzy nie mają zamiaru marnować czasu na tak niskim poziomie sportowym. Ekstraklasa z roku na rok notuje regres, a ranking UEFA jest tego najlepszym wyznacznikiem.

FOT: Biuro prasowe Wisły Płock