Kolejny piłkarz z ekstraklasy trafi do MLS?

W ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami prawdziwej ekspansji zespołów MLS do polskiej ligi. PKO BP Ekstraklasę na rzecz rozgrywek w Stanach Zjednoczonych opuścił niedawno Adam Buksa. Transfer Jarosława Niezgody jest kwestią czasu. Niewykluczone, że zimą będziemy świadkami trzeciego transferu z ekstraklasy do MLS. Tym razem głównym bohaterem nie jest Polak. To Sasa Zivec może trafić do USA!

Taką informację podał w piątek Tomasz Włodarczyk. Jak na razie, wspomniany dziennikarz nie wymienia nazwy konkretnego klubu. Mówi się, że do Zagłębia Lubin wpłynęła oferta od “ligowego średniaka”. Co istotne, złożona propozycja może skusić Zagłębie do sprzedaży. Za ewentualny transfer Ziveca ekipa z Lubina może zarobić około milion dolarów. Jest to sporo, zważając na fakt iż w lipcu ubiegłego roku klub nie zapłacił za 28-latka żadnych pieniędzy.

Sam Sasa Zivec ma za sobą bardzo przyzwoitą rundę jesienną. W osiemnastu spotkaniach PKO BP Ekstraklasy Słoweniec zdobył pięć goli oraz zaliczył pięć asyst. Dodatkowo, 28-latek dorzucił gola w Pucharze Polski.

Nie zaskoczy raczej nikogo, jeżeli Zagłębie Lubin zdecyduje się na sprzedaż. Ewentualny transfer ofensywnego gracza do MLS pozwolił drużynie z Lubina wprowadzić korektę w kontekście rekordowych sprzedaży. Jak na razie, klub najwięcej zarobiła na transakcji Jarosława Jacha do Crystal Palace (około 2,75 miliona euro). Ponad milion euro (dokładnie 1,20) Zagłębie otrzymało za Filipa Jagiełło. Trzeci w tej klasyfikacji jest Świerczok z kwotą 850 tys. euro. Niewykluczone, że Sasa Zivec wskoczyłby przed środkowego napastnika.