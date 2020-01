Dobre wieści w sprawie stanu zdrowia Lewandowskiego

Robert Lewandowski pod koniec grudnia przeszedł drobny zabieg związany z pachwiną. Napastnik odczuwał bowiem lekki ból, który przeszkadzał mu w 100% skupić się na grze. Doniesienia jeszcze sprzed kilku dni wskazywały, że Robert nie zdoła wyleczyć się na pierwsze spotkanie Bayernu po przerwie świątecznej. Dziś Hansi Flick jednak uspokoił kibiców.

Wspomniany zabieg pozwolił Lewandowskiemu między innymi pojawić się na Balu Mistrzów Sportu organizowany przez „Przegląd Sportowy”. 30-latek ostatecznie zajął drugie miejsce w rankingu, ale z pewnością nie może żałować uczestnictwa w takiej imprezie. Zaraz po Balu momentalnie jednak wrócił do rehabilitacji, a ta jak się okazuje przebiegła pomyślnie.

Robert trenował na pełnym obciążeniu tak, aby przygotować się do spotkania przeciwko zespołowi z Berlina. Podczas konferencji prasowej dyspozycyjność zawodnika potwierdził szkoleniowiec „Bawarczyków’:

– Nasza sytuacja kadrowa uległa poprawie. Do pracy na treningach wrócił Serge Gnabry oraz Robert Lewandowski. Nasz napastnik to profesjonalista. Kiedy byliśmy w Katarze, on na co dzień trenował indywidualnie w Monachium. Już wówczas nie miał jakichkolwiek problemów. Obecnie nie odczuwa bólu i na pewno zagra w Berlinie.

Flick zdaje sobie oczywiście sprawę, że to właśnie bramki reprezentanta Polski mogą mieć kluczowe znaczenie w kontekście walki o mistrzostwo Niemiec. Bayern obecnie traci 4 punkty do lidera z Lipska.