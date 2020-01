Oficjalnie: Ashley Young zawodnikiem Interu!

Inter dopiął swego. Ashley Young został zawodnikiem mediolańskiej ekipy. Wicelider Serie A mocno zabiegał o podpis 34-latka już w zimowym oknie, nie czekając na zakończenie kontraktu piłkarza z Manchesterem United. Co ciekawe, warunki umowy piłkarza z klubem wyglądają nieco inaczej, niż początkowo zakładano.

Antonio Conte przedstawił zarządowi klubu jasny cel na zimowe okno transferowe. Włoch poszukiwał do swojego zespołu wahadłowego. W mediach pojawiała się kilka nazwisk, takich jak Marcos Alonso czy właśnie Ashley Young. Ostatecznie, drużyna z Mediolanu zdecydowała się na tę drugą, tańszą opcję.

Manchester United za angielskiego defensora otrzymał 1,5 miliona euro. Taka kwota jest podyktowana oczywiście kontraktem, jaki obowiązywał Younga z “Czerwonymi Diabłami”. Już na początku lipca tego roku, Ashley zostałby wolnym zawodnikiem. Dodatkowo dochodzi wiek piłkarza. W 2020 roku Anglik skończy 35 lat. Nic dziwnego, że pieniądze wydane na zawodnika wydają się “śmieszne”.

Mimo zbliżania się do końca kariery, Inter rzekomo miał zaoferować Youngowi kontrakt do 2021 roku. Owszem, zawodnik może być w klubie do tego czasu. 34-latek musi jednak przekonać zarząd swoją grą. Obecna umowa obowiązywać będzie bowiem do końca obecnego sezonu, natomiast w kontrakcie widnieje opcja przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.