Impas w sprawie transferu Bruno Fernandesa!

Kibice Manchesteru United z niecierpliwością czekają na transfer Bruno Fernandesa. Według niektórych mediów, obie strony doszły do porozumienia co do kwoty transferu, a kontrakt piłkarza był już jakiś czas temu ustalony. Nieco inne zdanie na ten temat ma BBC. “Czerwone Diabły” rzekomo nadal nie chcą spełnić warunków portugalskiej ekipy, co powoduje impas w sprawie całej transakcji.

Dla zespołu z Old Trafford transfer Fernandesa może okazać się kluczowy w kontekście walki o TOP4. Trudno bowiem nie odnieść wrażenia, iż brakuje drużynie pomocnika, który dostarczyłby pewną liczbę bramek. Takim zawodnikiem może być Bruno. Potwierdzają to statystyki 25-latka. Portugalczyk strzelił w tym sezonie już 15 bramek (we wszystkich rozgrywkach).

Nic dziwnego, że sympatycy “Czerwonych Diabłów” czekają z niecierpliwością na ogłoszenie transferu. Problem w tym, że taka informacja może prędko się nie pojawić. Choć niektóre media informowały już o pełnym porozumieniu w sprawie transakcji, to nieco inne zdanie na ten temat ma BBC. Wspomniane źródło donosi o braku porozumienia odnośnie do kwoty. Sporting cały czas oczekuje 80 milionów euro, natomiast Manchester United na takie pieniądze nie chce się zgodzić.

Co więcej, klub z Old Trafford ma rzekomo nawet spoglądać na alternatywy. Wydaje się jednak, że zespół Solskjaera w końcu ulegnie, a cała transakcja zostanie dopięta przed końcem zimowego okna.