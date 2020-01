Piłkarz Lechii opuszcza klub. Od lipca zagra we Włoszech

W ostatnich kilku latach polscy piłkarze notorycznie wyjeżdżają do Włoch. Kilka dni temu informowaliśmy o przenosinach do Cagliari Maciej Masa. Tym razem z kolei do Serie B na zasadzie transferu definitywnego trafi Adam Chrzanowski.

Zgodnie z informacjami „Przeglądu Sportowego”, oficjalna decyzja związana z tym transferem ma zostać ogłoszona w lutym. Zawodnik podpisze 3-letni kontrakt z Pordenone Calcio, które na co dzień występuje na drugim poziomie rozgrywek.

Kontrakt Chrzanowskiego wygasa wraz z końcem obecnego sezonu, dlatego do Włoch trafi na zasadzie wolnego transferu. Podczas tego sezonu 20-latek wystąpił zaledwie w trzech spotkaniach w barwach Lechii Gdańsk, lecz miało to miejsce na przełomie lipca oraz sierpnia. Dodatkowo defensor nie znalazł się w kadrze na przedsezonowe zgrupowanie swojego zespołu przed drugą częścią zmagań ligowców.

Co ciekawe, dla Adama będzie to drugi pobyt we Włoszech. Wcześniej Polak trafił na wypożyczenie do młodzieżowej drużyny Fiorentiny, w której rozegrał kilkanaście spotkań w zespole U-19. Mimo to “Viola” nie zdecydowała się go wykupić na stałe. Po tym epizodzie Chrzanowski przeniósł się do Wigier Suwałki, ale tam także nie zakotwiczył na dłużej.