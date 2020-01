Latem był o krok od… Romy. Ziyech zdradził, co zawiodło na ostatniej prostej

Hakim Ziyech – podobnie jak wielu graczy fenomenalnego Ajaksu sprzed roku – wciąż zachwyca fanów “Synów Bogów” na Johan Cruyff ArenA w Amsterdamie. Dla wielu osób to wręcz niewytłumaczalne, że żaden klub z większej ligi nie sięgnął po takiego gracza. Okazuje się, że było tego naprawdę blisko.

Reprezentant Maroka latem łączony był z wieloma drużynami, w tym tymi topowymi. Temat Bayernu Monachium wydawał się bardzo logiczny i sensowny, jednak opieszałość i niepewność Bawarczyków nie przyniosła niczego dobrego. Ziyech mimo tego i tak był bardzo blisko odejścia, ale nie do Bundesligi.

26-latek zdradził niedawno udzielił wywiadu, z którego dowiedzieliśmy się m.in., że był już jedną nogą w Serie A. – Roma i Sevilla to świetne kluby. Powodem, przez który nie gram w Romie, jest Monchi. Wszystko było już praktycznie dopięte, ale wtedy już nigdy więcej go nie usłyszeliśmy. Przeszedł do Sevilli i chciał mnie do nich sciągnąć. Pomyślałem wtedy: “Hit the road Jack!” (coś w stylu “spadaj koleś” – red.) – zdradził Zyiech.

Teraz fani rzymskiego klubu będą wspominać byłego dyrektora sportowego jeszcze chłodniej. Marokańczyk w obecnym sezonie być może nie zachwyca zdobyczami bramkowymi (osiem trafień), ale idealnie “obsługuje” kolegów. Po 28 występach Hakim Ziyech ma na swoim koncie… 21 asyst.