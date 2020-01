Kolejny piłkarz Chelsea coraz bliżej Interu!

Inter dość aktywnie działa na rynku transferowym. Zespół z Mediolanu ogłosił niedawno transfer Ashleya Younga. Klub prowadzony przez Antonio Conte bacznie pracuje nad transakcjami związanymi z Eriksenem oraz Giroud. Na tym nie koniec. Według ostatnich doniesień włoskich mediów, Victor Moses może trafić do Serie A!

Nigeryjczyk w przeszłości pracował z obecnym szkoleniowcem Interu. To właśnie Conte razem z Chelsea sięgał po tytuł mistrzowski w sezonie 2016/2017. Podczas wspominanej kampanii, bardzo ważną rolę odgrywał w zespole Moses. Była to sporo niespodzianka, gdyż grający na prawej stronie boiska piłkarz od początku swojej przygody z londyńską ekipą (trafił do Chelsea w 2012 roku) nie mógł przebić się do pierwszego składu.

Wraz z odejściem Conte, Victor zaczął tracić pozycję w zespole. Maurizio Sarri nie był zainteresowany Nigeryjczykiem, dlatego pod koniec stycznia 2019 roku 29-latek trafił na półtoraroczne wypożyczenie do Fenerbahce.

Niewkluczone, że Moses wróci wcześniej z Turcji. Jak twierdzi Nicolo Schira, Inter pracuje nad transferem tego zawodnika. Klub z Mediolanu zaoferował “The Blues” wypożyczenie Victora z opcją wykupu za 10 milionów euro. Taka propozycja rzekomo interesuje zespół ze Stamford Bridge.

Możliwy transfer skomentował już jeden z przedstawicieli Interu. Oznajmił on w rozmowie z mediami, iż Victor Moses jest jedną z opcji klubu na zimowe okno.