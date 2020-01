Groźny uraz Rashforda. Solskjaer zdradził kiedy Anglik wróci do gry

Manchester United dziś bez jakichkolwiek argumentów poległ na Anfield. W ekipie z Old Trafford szwankowała przede wszystkim ofensywa, co było spowodowane między innymi brakiem najlepszego strzelca zespołu – Marcusa Rashforda. Anglik zmagał się z bólem pleców, którego nabawił się podczas spotkania z Wolves w Pucharze Anglii.

Jeszcze przed meczem angielscy dziennikarze spekulowali, że przerwa napastnika może potrwać nawet trzy miesiące. Zważywszy na walkę „Czerwonych Diabłów” o TOP4, byłaby to zabójcza informacja. Obecnie Ole Gunnar Solskjaer boryka się z wielkimi problemami ze względu na szerokość kadry i kontuzje, co głównie jest widoczne w środku pola. Brak Marcusa byłby dla niego kolejnym bolesnym ciosem.

Norweg w pomeczowym wywiadzie zdradził jednak, że przerwa na pewno potrwa sześć tygodni, po czym jego podopieczny będzie musiał przejść rehabilitacje i wrócić do formy fizycznej. Opisał to jako poważną kontuzje, która może oczywiście się wydłużyć. Szkoleniowiec United dodał także, że być może jego klub sięgnie po jakiegokolwiek zawodnika na rynku transferowym, aby w pewien sposób załatać te braki.

To także dość spory problem dla Garetha Southgate’a. Szkoleniowiec angielskiej reprezentacji jakiś czas temu otrzymał informacje związaną z urazem Harry’ego Kane’a. Oczywiście obaj napastnicy mają spore szanse na udział w EURO 2020, ale na pewno zabraknie ich podczas przygotowań do mistrzostw w trakcie marcowego zgrupowania. Wówczas Anglia rozegra dwa mecze – z Włochami oraz Danią. Czy to idealny moment na powrót Vardy’ego?