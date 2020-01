Adnan Januzaj może trafić do Serie A!

Miał zostać gwiazdą Manchesteru United. Obecnie nie może liczyć na regularną grę w Realu Sociedad. Kariera Adnana Januzaja z pewnością nie przebiega tak, jak wszyscy oczekiwali. Być może przełomowy moment dla Belga nastąpi w zimowym oknie transferowym. Według ostatnich doniesień mediów, 24-latkiem interesuje się Roma.

Przechodząc do ekipy “Czerwonych Diabłów” w 2011 roku, Januzaj określany był jako jeden z najbardziej utalentowanych belgijskich zawodników. Po okresie gry dla młodzieżowych zespołów klubu z Old Trafford, Adnan Januzaj otrzymał szansę od Davida Moyesa. Pierwszy sezon dla Manchesteru United, Belg zakończył z 4 trafieniami oraz 4 golami w 27 spotkaniach. Wynik całkiem dobry, biorąc pod uwagę liczbę minut spędzonych na boisku (ponad 1600).

Niestety, był to pierwszy i tak naprawdę jedyny, pełny sezon Januzaja w zespole. W 2015 roku Adnan trafił do Borussii Dortmund, by regularnie pojawiać się na murawie. Przygodę z niemiecką ekipą, zawodnik zakończył na 8 występach w Bundeslidze. Kolejną próbą ratowania kariery była kampania rozegrana w barwach Sunderlandu. Rozgrywki Januzaj zakończył bez fajerwerków.

Od 2017 roku piłkarz przebywa w Realu Sociedad, gdzie rozegrał dwa przyzwoite sezony. W obecnym, szanse Januzaja na grę są niewielkie. Dlatego też, przedstawiciele zawodnika szukają rozwiązania. Według doniesień HLN Sport, jednym z nich może być przeprowadzka do Romy. Zespół z Serie A poszukuje wzmocnień w ofensywie z powodu kontuzji Zaniolo. Adnan mógłby zatem trafić do Rzymu na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Kwestia realizacji transakcji powinna rozwiązać się dość szybko, gdyż Roma rzekomo ma podjąć decyzję do środy.