Reforma ekstraklasy już w lutym! 18 zespołów to nie wszystko

Ekstraklasa na 18 zespołów i koniec podziału na grupy? Jak poinformował Tomasz Włodarczyk, decyzja o reformie najwyższej ligi zostanie podjęta już w lutym. Do zmian dojdzie w sezonie 2021/2022.

Nowe ustalenia po raz pierwszy pojawiły się na spotkaniu w Jachrance z udziałem Zbigniewa Bońka i przedstawicieli polskich klubów. Działacze doszli do wniosku, że kluby rozgrywają zbyt wiele meczów w niewielkim odstępie czasu. Ponadto tematem dyskusji był podział po trzydziestu kolejkach na grupę mistrzowską i spadkową.

Do pierwszych ustaleń na podstawie tego spotkania doszło w 2017 roku. Zniesiono podział punktów w obu grupach. Przed rozpoczęciem obecnego sezonu doszło do następnej zmiany – od obecnych rozgrywek z ligi spadają trzy kluby. Do kolejnych reform może dojść już w lutym podczas zebrania zarządu PZPN.

Podczas niego ekstraklasa ma zostać powiększona do 18 zespołów. Oprócz tego, już więcej nie zobaczymy podziału tabeli po rundzie wiosennej. Do zmian doszłoby również w transmisji telewizyjnej ligi. W piątek i poniedziałek miałby odbywać się jeden mecz kolejki, w sobotę dwa o różnych porach, a w niedzielę jedno spotkanie w czasie premium i cztery w boksie.

Zmiany w rozgrywkach zwiększyłyby liczbę rozegranych meczów z 296 do 306 w sezonie. Według informacji Tomasza Włodarczyka, zarówno kluby, jak i partnerzy telewizyjni popierają zmiany.

Możliwe, że dla Zbigniewa Bońka będzie to ostatnia ważna decyzja w obecnej roli. Wiadomo już bowiem, że prezes PZPN-u po zakończeniu obecnej kadencji na tym stanowisku, nie będzie się ubiegał o reelekcję.