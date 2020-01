Masowa ucieczka z ekstraklasy. Wielkie osłabienie Lecha Poznań

Podczas obecnego okienka przyzwyczailiśmy się, że z ekstraklasy odchodzą kolejni zawodnicy, dla których garstka kibiców jeszcze przychodzi na stadion. Niestety wraz z kolejnymi tygodniami coraz większa liczba takiego typu piłkarzy opuszcza nasz kraj.

Kilka dni temu Darko Jevtić potwierdził, że to jego ostatni sezon w Poznaniu. Pomocnikowi wygasa bowiem kontrakt wraz z końcem bieżącej kampanii i ma aktualnie wolną rękę w poszukiwaniu klubów. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia związane z zainteresowaniem ze strony Krasnodaru, Birmingham czy Crveny Zvezdy.

Dzisiejsze informacje płynące z Rosji potwierdzają jednak, że Jevtić przechodzi aktualnie testy medyczne w Rubinie Kazań. Sergiej Egorov, który upublicznił te informacje stwierdził, że z powodu wygasającego kontraktu Lech nie zarobi jednak zawrotnej kwoty.

Biorąc pod uwagę obecne rozgrywki 26-latek zanotował 6 bramek oraz 5 asyst. Wraz ze słabą formą Lecha, Jevtić w ostatnich miesiącach prezentował się najlepiej z całej drużyny i pełnił role etatowego kapitana. Wraz z kolejnymi meczami zespół Dariusza Żurawia będzie musiał sobie jednak poradzić bez niego, a na transfery póki co nie ma pieniędzy. Jeśli jeszcze na opuszczenie Poznania zdecyduje się Gytkjaer (jego umowa także wygasa za pięć miesięcy), wówczas wyniki mogą ulec jeszcze większemu regresowi.

To także spora strata dla ligi, z której uciekają dosłownie wszyscy. Jeśli pomyślimy o wprowadzeniu reformy, która powiększy liczbę zespołów do 18, to możemy jedynie głęboko westchnąć. Miejmy jednak nadzieję, że prezesi klubów mają już w głowach pewien plan jak temu zaradzić i wybrali już odpowiednie numery telefonów, dzięki którym do Polski zawita kolejna partia Słowaków.