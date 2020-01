Zamiast LaLiga będzie Premier League? Nowe wieści w sprawie Cavaniego!

Wydawało się, że Atletico Madryt ma łatwą drogę w kierunku sprowadzenia do klubu Edinsona Cavaniego. Nikt specjalnie nie wykazywał zainteresowania urugwajskim napastnikiem. Z tego też powodu, przedstawiciele hiszpańskiej ekipy negocjowali z Paryżanami jak najlepsze warunki transferu. Drużyna LaLiga musi zademonstrować większą determinację, gdyż doświadczonym snajperem zaczął interesować się klub z Premier League!

Sytuacja wydawała się dość jasna. Edinson Cavani przeniesie się w styczniu do Atletico. Zarówno szkoleniowiec madryckiego zespołu, czyli Diego Simeone, jak i sam piłkarz wyrażali aprobatę w kontekście tego ruchu. Pozostawała tylko jedna kwestia. Kwota całej transakcji. PSG zdaje sobie sprawę, że piłkarz chce opuścić Paryż, jednakże mistrz Ligue 1 nie ma w zespole odpowiedniego następcy. Dlatego też, żądania ekipy Tuchela były wyższe, aniżeli oferta Atletico.

Drużyna ze stolicy Francji może zacierać ręce, gdyż do gry o Cavaniego włączyła się Chelsea. Już w poniedziałkowy wieczór, Matt Law poinformował o chęci sprowadzenia snajpera ze strony “The Blues”. We wtorek pojawiły się nowe informacje. Według doniesień Goal, Claude Makelele rozpoczął już rozmowy w sprawie transferu. Żądania paryskiej ekipy nie są dokładnie określone, gdyż z jednej strony The Times sugeruje kwotę 23 milionów funtów, z kolei ESPN skłania się do 17 milionów funtów.

Cała transakcja może zostać jednak zakłócona przez ogólny koszt sprowadzenia Cavaniego. Jeżeli Edinson podpisałby kontrakt “The Blues” na osiemnaście miesięcy, tak jak informują media, to łącząc kwotę transferu z zarobkami (w Paryżu snajper zarabia 360 tys. funtów tygodniowo), Cavani kosztowałby Chelsea łącznie 50 milionów funtów. Można mieć pewne wątpliwości, czy angielski klub chce wydawać tyle na zawodnika, który w lutym skończy 33 lata.