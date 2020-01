Przedziwny zapis w kontrakcie Recy z Atalantą

Po trudnym czasie w Atalancie, Arkadiusz Reca powoli wychodzi na prostą. Obrońca póki co doskonale wyszedł na wypożyczeniu do SPAL, które nie ukrywa, że chciałoby wykupić Polaka na stałe. Jednak wszelkie zawiłości w kontrakcie defensora mogą spowodować, że zawodnik wróci do poprzedniego zespołu.

W ubiegłej kolejce Serie A Reca zanotował świetny występ przeciwko właśnie Atalancie, dokładając do tego pierwszą asystę w tym sezonie. To nie jest oczywiście pierwszy dobry mecz w wykonaniu reprezentanta Polski, który w końcu odżył. Szereg dobrych występów sprawił, że SPAL chce wykupić Arkadiusza na stałe. Tutaj jednak rozpoczyna się problem.

Według informacji Piotra Koźmińskiego, cena zapisana w kontrakcie zawodnika została bowiem ustalone na 8 milionów euro. W przypadku spadku SPAL do Serie B, trudno wyobrazić sobie taką inwestycje w piłkarza z natury defensywnego. Jeśli nawet do tego dojdzie, wówczas Atalanta ma ponadto trzy dni, aby ponownie odkupić Recę. Tym razem już za kwotę 9 milionów euro.

Ze wspomnianych informacji wynika, że Atalanta nie ma zamiaru rozstawać się ze swoim zawodnikiem i mają zamiar zaproponować mu nową umowę do 2024 roku. Obecny kontrakt wygasa w czerwcu 2022 roku.