Paweł Bochniewicz znalazł się na celowniku Realu Saragossa

Jak informuje hiszpański portal “Heraldo”, piłkarz Górnika Zabrze stał się obiektem zainteresowania Realu Saragossa. Klub w tej chwili zajmuje 4. miejsce w LaLiga2.

Paweł Bochniewicz występuje w Górniku od dwóch lat. Najpierw był wypożyczony na Śląsk z Udinese, a następnie podpisał z klubem z Zabrza stałą umowę. W obecnych rozgrywkach 23-latek jest podstawowym zawodnikiem zespołu. Wystąpił w 18 ligowych meczach PKO Ekstraklasy i dwóch w Pucharze Polski.

Jak informują hiszpańskie portale, stoper Górnika może niebawem trafić do LaLiga2. Według informacji “Heraldo”, zawodnik znalazł się na celowniku Realu Saragossa. Klub zajmuje obecnie 4. miejsce w lidze. W zespole występują m.in. Shinji Kagawa oraz Alberto Zapater.

Gdyby transfer doszedł do skutku, dla Pawła Bochniewicza byłby to powrót do Hiszpanii po trzech latach. Wówczas występował w rezerwach Granady.

