Łukasz Zwoliński może wrócić do ekstraklasy!

Od 2018 roku, Łukasz Zwoliński nie występuje w polskiej lidze. Napastnik przeniósł się w tym czasie do chorwackiej ekipy HNK Gorica. Pobyt w tej lidze jest dla Zwolińskiej jak najbardziej udany. Potwierdza to chociażby ubiegły sezon, w którym 26-latek był czołową postacią swojej drużyny. Dobra postawa piłkarza została zauważona przez Lechię Gdańsk, która pracuje nad transferem Zwolińskiego do klubu.

Czternaście bramek oraz trzy asysty na trzydzieści trzy ligowe potyczki. Tak prezentują się statystyki Łukasza Zwolińskiego z ubiegłego sezonu. 26-letni snajper był najlepszym strzelcem klubu w pierwszej HNL. Co więcej, lepszy wynik od Polaka mieli tylko trzej gracze w lidze – Caktas, Maric oraz Puljic.

Obecna kampania nie jest już tak udana dla Zwolińskiego. Co prawda w grudniowych meczach, Łukasz strzelił dwie bramki w dwóch spotkaniach. Patrząc jednak na poprzednie mecze, 26-latek często musiał zadowolić się wejściami z ławki.

Nic dziwnego, że Zwoliński może zastanawiać się nad swoją przyszłością. W szczególności, że obecna umowa środkowego napastnika z klubem obowiązuje do końca maja 2020 roku. Jak podaje Janekx89, istnieje duże prawdopodobieństwo, że piłkarz pożegna się z Chorwacją.

Zainteresowanie 26-latkiem wykazuje bowiem Lechia Gdańsk. Taka informacja może budzić spore emocje, gdyż w mediach mówi się o problemach finansowych tego zespołu. Niektórzy zawodnicy nadal czekają na zaległe pensję, co powoduje niepokój wśród graczy i tworzy kiepską atmosferę w szatni.

Fot. YouTube