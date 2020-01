Portland Timbers czekają na wyniki badań Jarosława Niezgody

Co dalej z transferem Jarosława Niezgody do Portland Timbers? Na oficjalną informację wszyscy czekają już od dwóch tygodni. Jak się okazuje, zawodnik jeszcze nie przeszedł badań medycznych.

Można powiedzieć, że transferem Jarosława Niezgody do Major League Soccer w ostatnich tygodniach żyła cała piłkarska Polska. Według informacji “Przeglądu Sportowego” Portland Timbers zapłacą za Jarosława Niezgodę 3,8 mln dolarów i zawodnik niebawem ma podpisać trzyletni kontrakt. Pytanie tylko, kiedy transfer stanie się faktem.

Na temat transakcji podczas Media Day Timbers wypowiedział się dyrektor generalny klubu, Gavin Wilkinson. Jak podaje Katarzyna Przepiórka, w Portland liczą, że Jarosław Niezgoda dołączy do zespołu. Napastnik nie przeszedł jednak jeszcze wszystkich badań medycznych. Wiadomo również, że do przyszłej środy nie będzie oficjalnego potwierdzenia transferu.

Wczoraj był Media Day Portland Timbers. Gavin Wilkinson (dyrektor generalny) zaczął od Jarosława Niezgody:

– liczą, że dołączy do Timbers,

– nie przeszedł jeszcze wszystkich badań medycznych,

– do przyszłej środy na pewno nie będzie oficjalnego potwierdzenia transferu.#MLSpl pic.twitter.com/d7Fq8bOFfD — Katarzyna Przepiórka (@pustulkaa) January 23, 2020

To oznacza, że 24-latek nie poleci z klubem na obóz przygotowawczy do Kostaryki. Portland Timbers rozpoczynają zgrupowanie w poniedziałek.

Wiele wskazuje na to, że Jarosława Niezgodę od transferu dzielą formalności. Do tej pory jednak mówiło się o tym, że transfer przedłuża się z powodu spraw administracyjnych. Jak się okazuje, droga do transakcji jest jednak nieco dłuższa.

Fot. YouTube