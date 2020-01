Emre Can wróci na stare śmieci? Zwrot akcji w sprawie Niemca

W ostatnich tygodniach pojawiło się sporo doniesień na temat Emre Cana. Niemiec w tym sezonie jest niemalże piątym kołem u wozu “Starej Damy”, rozgrywając od sierpnia zaledwie blisko 300 minut. Z tego powodu pomocnik szuka nowego pracodawcy, który pozwoli mu na regularną grę, co w konsekwencji przyniesie powołanie na EURO 2020.

Do tej pory 26-latka łączono przede wszystkim z Manchesterem United i Evertonem. Oba te kluby byłyby niezbyt dobrym rozwiązaniem zważywszy na cztery lata spędzone przez zawodnika w Liverpoolu. Dzisiejsze doniesienia Sky sugerują jednak, że Can jest coraz bliższy powrotu do rodzinnego kraju.

Trudną sytuacje Emre chce wykorzystać Borussia Dortmund, która niedawno sprzedała Juliana Weigla. Ekipa z Signal Iduna Park ma zamiar nieco zatuszować ten brak i głównie stąd powstał pomysł na negocjacje z Juventusem. Zważywszy na role Cana w Turynie, Maurizio Sarri z pewnością nie będzie narzekał na stratę tego piłkarza.

Włoscy dziennikarze informują, że kluby Serie A oraz Premier League nadal monitorują sytuacje reprezentanta Niemiec, który marzy o grze na EURO 2020. Podczas ostatnich eliminacji Joachim Loew rzadko korzystał z jego usług, ale przykładowo w ostatnim meczu przeciwko Irlandii Północnej Can rozegrał całe spotkanie. Sam powrót do swojego kraju byłby dla niego także dobrym rozwiązaniem. W przeszłości pomocnik występował między innymi w Bayerze Leverkusen oraz Bayernie Monachium.