Transfer Christiana Eriksena dopięty. Ujawniono szczegóły transakcji!

Jedna z dłuższych sag transferowych tego okna to sprawa Christiana Eriksena. Pomocnik Tottenhamu od początku stycznia przymierzany był do Interu. Oba kluby przez kilkanaście dni nie mogły dojść do porozumienia. Według ostatnich doniesień mediów, warunki transakcji zostały ustalone!

Ekipa ze stolicy Anglii pogodziła się z utratą zawodnika już jakiś czas temu. Nie bez powodu, “Koguty” sprowadziły z Benfiki 21-letniego Gedsona Fernandesa na zasadzie wypożyczenia do czerwca 2021 roku z opcją wykupu. Był to jasny sygnał ze strony Tottenhamu, iż odejście Eriksena w styczniu nie będzie dla klubu zaskoczeniem.

Drużyna prowadzona przez Jose Mourinho nie zamierzała jednak tracić piłkarza za bezcen. Dlatego też, zespół z Premier League nie mógł dojść do porozumienia z Interem w sprawie kwoty transferu. Ekipa z Mediolanu zdawała sobie sprawę, iż kontrakt Christiana ważny jest tylko do końca obecnego sezonu, dlatego przedstawiciele włoskiego klubu chcieli wynegocjować jak najlepszą cenę.

Jak informuje Nicolo Schira, obie strony w końcu ustaliły satysfakcjonujące warunki. Wspomniany dziennikarz odkrył szczegóły transakcji. Tottenham ma otrzymać za piłkarza 20 milionów euro (w tym wliczane są także bonusy), natomiast Eriksen podpisze kontrakt do 2024 roku z pensją oscylującą na 10 milionów euro rocznie.

Można przypuszczać, że przeprowadzka Duńczyka zostanie ogłoszona na początku przyszłego tygodnia.