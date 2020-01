“Przyjdzie czy nie?” – Jose Mourinho wyśmiewa działania Manchesteru United na rynku

Niewiele osób na świecie ma świadomość, jak obecnie działa zarząd Manchesteru United. Wiedzę na ten temat z pewnością posiada Jose Mourinho, który pracował w tym klubie od 2016 do 2018 roku. Portugalczyk na przedmeczowej konferencji nieco zażartował z działań “Czerwonych Diabłów” na rynku transferowym.

Od wielu tygodni, Bruno Fernandes jest łączony z przeprowadzką na Old Trafford. Media wykłócają się, na jakim etapie jest cała transakcja. Niektórzy dziennikarze twierdzą, iż obie strony osiągnęły porozumienie. Inni natomiast uparcie donoszą, że do zrealizowania tego transferu jest jeszcze daleka droga.

Patrząc na obecną sytuację, rację mają raczej osoby, które skłaniają się do drugiej opcji. Nadal nie widać na horyzoncie finalizacji transferu Fernandesa. Rzekomo kością niezgody jest osiem milionów funtów, które nie chce zapłacić Manchester United, spełniając tym samym oczekiwania Sportingu w kontekście kwoty transferu (58 milionów funtów).

Jose Mourinho na konferencji prasowej poprzedzającej spotkania FA Cup nieco zażartował z całej sytuacji, zadając pytanie dziennikarzowi – To Bruno Fernandes przechodzi do “Czerwonych Diabłów” czy nie? Polecieliście do Lizbony, a on nie przychodzi? Powiedz mi, przyjdzie czy nie? – zapytał z uśmiechem na ustach Portugalczyk.

Postawa szkoleniowca “Kogutów” może drażnić kibiców Manchesteru United, jednakże trudno nie przyznać Jose racji. Ekipie z Old Trafford naprawdę długo zajmuje finalizacja tego transferu.