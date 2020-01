Ricardo Sa Pinto z ofertą od utytułowanego klubu

Trzeba przyznać, że Ricardo Sa Pinto nie może zbyt długo cieszyć się urlopem. Portugalczyk po zwolnieniach natychmiast znajduje nową pracę. Tym razem o jego usługi zabiega Besiktas, który w krajowej lidze boryka się ze sporym kryzysem.

47-latek tuż przed świętami Bożego Narodzenia został zwolniony ze Sportingu Braga. Powodem były słabe wyniki w krajowej lidze, w której na 14 kolejek potrafił wygrać zaledwie pięć razy. Wprost przeciwnie radził sobie w Lidze Europy. Klub z Bragi bez problemu przeszedł przez eliminacje i następnie awansował z grupy mając za rywali Wolves, Slovan Bratislava oraz Besiktas.

Według informacji z Turcji, właśnie w tym ostatnim wymienionym zespole Sa Pinto już niebawem może otrzymać posadę. Były szkoleniowiec Legii Warszawa miałby przejąć stanowisko po Abdullahu Avcim, który doprowadził Besiktas do zaledwie siódmego miejsca w ligowej tabeli. Klub przegrał 7 na 8 ostatnich spotkań i zarząd musiał interweniować.

Zdajemy sobie sprawę, że Portugalczyk z pewnością posiada dobrego agenta. Hugo Cajuda potrafi wcisnąć swojego klienta w przeróżne zakątki Europy. Mimo to wyśmiewany u nas trener w ciągu pół roku otrzymuje oferty z dwóch bardzo dobrych lig, o czym polscy trenerzy mogą raczej pomarzyć. Krótka przygoda Michała Probierza w Arisie Saloniki to wszystko, na co było nas stać podczas ostatnich lat. Zweryfikowany został także Adam Nawałka. Były selekcjoner po udanym czasie z reprezentacją spodziewał się większego zainteresowania, między innymi z Serie A, ale niestety to nie wypaliło.