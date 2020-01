Majecki odejdzie z Legii. Rekordowy transfer!

Wszystko wskazywało na to, że Radosław Majecki jeszcze przez pół roku spokojnie będzie mógł rozwijać się w Legii Warszawa. Bramkarz do te pory raczej nie palił się do odejścia, a brakowało także konkretnych ofert. Jak się okazuje – do czasu.

20-latek dziś bowiem opuścił zgrupowanie Legii Warszawa w Turcji i poleciał na testy medyczne do nowego klubu. Póki co nie znamy dokładnie jego nazwy, ale według informacji pochodzących o Piotra Koźmińskiego, golkiper zostanie sprzedany z natychmiastową opcją wypożyczenia do warszawskiej drużyny na pół roku.

Kwota odstępnego ma oscylować w granicach najwyższej sprzedaży z ekstraklasy. Aktualnie rekordzistą pozostaje Sebastian Szymański, za którego Legia otrzymała 5,5 miliona euro. Aktualnie nadal nie znamy jednak konkretów, na czele z ligą i nazwą klubu. Agent zawodnika na pewno jest w drodze do Duesseldorfu, ale czy rzeczywiście chodzi o Fortunę, a może mowa o innym zespole z Bundesligi?

W przeszłości Majeckiego łączono z przenosinami do rosyjskiej ligi, Serie A oraz…Arsenalem. “Kanonierzy” po dobrych wspomnieniach związanym z transferami Szczęsnego oraz Fabiańskiego na pewno stale monitorują polską ligę.

Dla samego Majeckiego to ważne pół roku. Ostatnimi czasy Radek spuścił nieco z tonu, więc zwyczajnie musi poprawić swoją formę do kolejnego sezonu, aby z mocnymi argumentami wejść do nowego zespołu.