Szczegóły transferu Majeckiego. Bramkarz pobije rekord ekstraklasy

Jan Bednarek już niebawem przestanie nosić miano najdroższego zawodnika odchodzącego z ekstraklasy. Obecnego defensora Southampton („Święci” zapłacili 6 milionów euro) przebije bowiem Radosław Majecki, który trafi do AS Monaco za 7 milionów wraz z licznymi bonusami.

Wczoraj poznaliśmy klub, dziś natomiast ujawniona została także i kwota. Zgodnie z doniesieniami Piotra Koźmińskiego, dziennikarza „Super Expressu”, 20-latek trafi do Księstwa za 7 milionów euro. Do tego trzeba doliczyć możliwe ponad milion euro w bonusach oraz 10% procent od następnego transferu golkipera. Jeśli Majecki zatem zmieni za jakiś czas klub za wielkie pieniądze, wówczas klub z Warszawy może sporo na tym zarobić.

Jest to absolutny rekord ekstraklasy i z pewnością świetny ruch ze strony Legii. Lider otrzyma pół roku na znalezienie odpowiedniego następcy dla młodego bramkarza, który będzie mógł pomóc drużynie w zdobyciu krajowego mistrzostwa. Sytuacja win-win w najprostszej postaci.

Dzisiaj mają odbyć się testy medyczne przed złożeniem podpisu na kontrakcie. Jeśli przebiegną pomyślnie, wszystko zostanie dogadane w ekspresowym tempie. Monaco obecnie w kadrze posiada dwóch bramkarzy, ale latem najprawdopodobniej z drużyną pożegna się Danijel Subasić – głównie z powodu końca kontraktu. Nie oznacza to jednak, że Radosław będzie miał otwartą drogę do bluzy z numerem jeden. Na to będzie musiał sobie oczywiście mocno zapracować.