Reprezentacja zostaje na Narodowym. Murawa w końcu będzie “światowa”?

Zadecydowano – reprezentacja Polski co najmniej do 2024 roku zostanie na Stadionie Narodowym. Obiekt, który stał się niemal talizmanem naszej kadry, wciąż będzie naszym obiektem domowym na najważniejsze mecze. Czy to oznacza, że problemy z przeszłości zostaną zażegnane?

Reprezentacja Polski zostaje w domu! Na mocy podpisanego aneksu na @PGENarodowy zostaną zorganizowane wszystkie mecze eliminacyjne do mistrzostw świata w Katarze oraz mistrzostw Europy w Niemczech w 2024 roku! Do zobaczenia! pic.twitter.com/BgOu9xcRf4 — PZPN (@pzpn_pl) January 27, 2020

PZPN postanowił zaufać operatorowi obiektu, choć doskonale pamiętamy niejeden mecz, na którym zawodnicy wręcz ślizgali się po placu gry. Patrząc na piękno warszawskiego stadionu, jego najważniejsza część aż kłuła w oczy.

– Operator PGE Narodowego odpowiada za przygotowanie stadionu do meczów, położenie murawy, zapewnienie służb ochrony, służb medycznych, informacyjnych, sprzątania, cateringu oraz zaplecza operacyjnego – powiedział Włodzimierz Dola, prezes spółki odpowiedzialnej za PGE Stadion Narodowy.

Wartość przetargu ma być niewiele wyższa, niż poprzednio. Dysponowanie podobnymi środkami może być problemem przy dokładniejszym dbaniu np. o położenie murawy odpowiednio wcześnie. Więcej dowiemy się za tydzień, kiedy pan Dola zorganizuje spotkanie z dziennikarzami, na którym przekaże dokładniejsze informacje.

Obiekt, na którym nasza reprezentacja nie przegrała od 2014 roku, to na pewno właściwy wybór i dziwnym posunięciem byłaby jego zmiana. Pozostaje mieć jedynie nadzieję, że spółka PL.2012+ (wspomniany operator), w której szeregach nastąpiły niemałe zmiany, zacznie lepiej wywiązywać się ze swoich powinności.