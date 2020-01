Hiszpański napastnik łączony z przenosinami do Legii!

Transfer Jarosława Niezgody wydaje się kwestią czasu. Co prawda na przeszkodzie zrealizowania transakcji stanęły problemy zdrowotne napastnika, jednakże wszystkie media zgodnie informują, iż piłkarz wkrótce podpisze kontrakt z Portland Timbers. Zespół ze stolicy Polski musi zatem szukać następcy. Jednym z kandydatów jest Angel Rodado.

22-letni napastnik rozgrywa bardzo dobry sezon w barwach UD Ibiza. Jest to hiszpańska ekipa, która rywalizuje na trzecim szczeblu rozgrywkowym kraju. W trwającej kampanii, Rodado zdobył 12 goli w 22 ligowych występach, a także trafił do siatki w jednym z trzech spotkań Copa Del Rey. To właśnie drużyna 22-latka rywalizowała niedawno w tym turnieju z Barceloną, ulegając nieznacznie 1-2.

Jak na razie informacje o zainteresowaniu tym napastnikiem podają tylko hiszpańskie media. Rzekomo przedstawiciele Legii kontaktowali się już z klubem mającym siedzibę na Ibizie. Nie wiadomo dokładnie, czy rozmowy był podyktowane zainteresowaniem właśnie Rodado.

Jedno wydaje się natomiast pewne. Zrealizowanie transferu tego napastnika nie będzie należeć do najłatwiejszych transakcji. 22-letni snajperem interesującą się także ekipy z wyższej ligi hiszpańskiej.