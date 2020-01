Czekaliśmy na ten ruch transferowy przez ostatnie kilka dni, a może nawet tygodni. Christian Eriksen podpisał kontrakt z Interem. Włoski klub zapłacił za Duńczyka 20 milionów euro.

28-latek występował przez ostatnie sześć i pół roku w Tottenhamie, dokąd trafił z Ajaksu. W klubie z Londynu wystąpił łącznie w 226 meczach we wszystkich rozgrywkach, kończąc przygodę z klubem z 51 bramkami i 66 asystami.

O odejściu Christiana Eriksena mówiło się od lata. Zawodnik zadeklarował bowiem, że nie podpisze nowego kontraktu z “Kogutami”, a jego umowa wygasała z końcem sezonu 2019/2020. Według doniesień z różnych źródeł, zainteresowanie Duńczykiem wyrażali Real Madryt, Manchester United, Juventus oraz Barcelona.

