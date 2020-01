Tottenham odpowiada na odejście Eriksena. Oficjalne potwierdzenie transferu!

Od blisko tygodnia transfer Christiana Eriksena był uważany niemalże niemalże za tajemnice poliszynela. Duńczyk dzisiaj w końcu oficjalnie został potwierdzony nowym graczem Interu, a na odpowiedź „Spurs” nie musieliśmy długo czekać.

Stołeczna drużyna momentalnie postanowiła ogłosić także zakup Giovaniego Lo Celso. Argentyńczyk latem został wypożyczony za około 10 milionów funtów wraz z opcją wykupu w okolicach 50 milionów funtów. Jose Mourinho już kilka dni temu potwierdził, że pomocnik zostanie w stolicy Anglii na dłużej.

We are delighted to announce that we have exercised the option to convert the loan of @LoCelsoGiovani from Real Betis to a permanent transfer.

✍️ Gio has signed a contract with the Club until 2025. #THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 28, 2020