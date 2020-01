Znaleziono kozła ofiarnego Barcelony? „Powinien grać lepiej”

Jednym z zawodników, który posiada spore problemy z przystosowaniem się do taktyki Quique Settiena możemy nazwać Frenkiego de Jonga. Holender po meczu z Valencią zebrał sporo krytycznych słów pod swoim adresem, co w Hiszpanii odbiło się szerokim echem.

Zaatakować swojego rodaka postanowił między innymi Ruud Gullitt. Holender zasugerował, że pierwsze pół roku pomocnika na Camp Nou mogłoby wyglądać o wiele lepiej zważywszy na potencjał byłego zawodnika Ajaksu.

– Istnieje wiele teorii o tym, jak wspaniale gra Frenkie w Barcelonie. Ja mam co do tego wątpliwości. Myślę, że w rzeczywistości nie gra tak dobrze i może robić to dużo lepiej. Mówię to, ponieważ znam jego potencjał, więc powinien go wykorzystać.

Do tych i innych słów postanowił odnieść się sam zainteresowany. De Jong na pytanie, czy pasuje mu filozofia gry nowego szkoleniowca Barcelony, stwierdził: – Każdy trener posiada swoje metody, ale w takim klubie nigdy one nie odbiegają od filozofii klubu. Po prostu chcemy dominować w meczu i to wszystko. Mam nadzieję, że wkrótce zobaczycie lepszą wersje mojej gry. To prawda, że podczas ostatnich spotkań mogłem grać lepiej.

Najważniejsze, że swój słabszy moment widzi sam De Jong, co pokazuje, że nie zachłysnął się samym transferem do Barcelony. Przed nim jeszcze sporo pracy, aby wejść na szczyt, ale już podejście Holendra do zmian wydaje się bardzo profesjonalne i odpowiednie dla najlepszych zawodników na świecie.