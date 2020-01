Zbrojeń w Serie A ciąg dalszy? Gwiazda Bayernu blisko odejścia z klubu

Ostatnie lata – oczywiście z wyjątkiem Juventusu – nie były dla Serie A szczególnie udane. Większość klubów, które reprezentowały Półwysep Apeniński na arenie międzynarodowej, mniej lub bardziej, ale jednak zawodziło. Miało to także odzwierciedlenie w składach drużyn, w których próżno było szukać tylu gwiazd, co choćby jeszcze dekadę temu.

Teraz to się zmienia. Kolejnych klasowych graczy kupuje nie tylko Juventus, ale także inne zespoły. Za wzmocnieniami rozgląda się Milan, próżnować na rynku nie zamierza Napoli, a Inter Antonio Conte urządził sobie prawdziwe polowanie na okazje w Premier League.

Wiele wskazuje na to, że latem kierunek włoski może obrać inny zawodnik, w dodatku nie byle jaki. Według doniesień “Sport Bild”, oferty z Anglii i Włoch posiada… Thomas Muller. Niemiec, którego kontrakt obowiązuje do lata 2021 roku, po ponad dekadzie w pierwszym zespole Bawarczyków byłby skłonny spróbować czegoś nowego.

30-letni zawodnik byłby łakomym kąskiem dla wielu ekip, a że z Monachium do Włoch jest niemal jak rzut beretem, Muller właśnie odejście do ligi włoskiej uznaje za kuszący ruch. Wystarczy powiedzieć, że do takiego Mediolanu jest około 450 kilometrów, a do Turynu 100 więcej. W dzisiejszych czasach zdominowanych przez samoloty, to niemal jak wycieczka rowerowa. Jak myślicie, czy doniesienia okażą się prawdą, a Bayern straci kolejną gwiazdę?