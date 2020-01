Tottenham finalizuje kolejny ciekawy transfer. Mamy oficjalne potwierdzenie!

Tottenham ma zamiar z hukiem zakończyć zimowe transferowe okienko. Po wczorajszej informacji na temat wykupu Giovaniego Lo Celso, dzisiaj „Koguty” poinformowały o przenosinach do stolicy Anglii Stevena Bergwijna. Holender podpisał kontrakt do 2025 roku. Nieoficjalnie zawodnik kosztował około 30 milionów euro.

Kontuzja Harry’ego Kane’a wymusiła na Danielu Levym sporą aktywność na rynku transferowym. Transfer 22-latka wydaje się jednak idealną opcją na przyszłość, ponieważ potrafi grać na kilku pozycjach w ofensywie. Nawet jeśli do zdrowia wróci zatem Kane, Bergwijn może zostać umieszczony po obu skrzydłach, jak i tuż za napastnikiem.

Podczas obecnego sezonu skrzydłowy ma na koncie 6 bramek oraz 13 asyst. Dzięki temu zakupowi Son przez jakiś czas będzie występował w roli środkowego napastnika. Reprezentant „Oranje” już dziś rozpocznie treningi z zespołem, dzięki czemu może zadebiutować już w meczu przeciwko Manchesterowi City 2 lutego.

Do końca okienka pozostało jeszcze kilka dni. Nadal w kontekście Tottenhamu wymienia się wiele nazwisk jeśli chodzi o napastników. Na placu boju pozostał już jednak tylko Krzysztof Piątek oraz Olivier Giroud. Jeśli Francuz trafiłby do „Spurs”, to w zaledwie dwa lata zaliczyłby grę dla Arsenalu, Chelsea oraz Tottenhamu.