Oficjalnie: Arsenal ma nowego obrońcę!

Sporo zamierzania wywołał transfer Pablo Mariego. Hiszpan pojawił się kilka dni temu w Londynie, by przejść testy medyczne. Gdy wydawało się, że defensor złoży podpis pod kontraktem, nagle “Kanonierzy” zaczęli wykazywać chęć zmiany warunków transakcji. Postawa Anglików nie spodobała się Flamengo, więc piłkarz wrócił do Brazylii. Ostatecznie, obie strony doszły do porozumienia, a Pablo Mari został nowym graczem Arsenalu!

Poszukiwania nowego defensora na rynku były uzasadnione. Ekipa z Londynu ma cały czas problemy w obronie. Mimo dobrej postawy Bernda Leno, zespół traci sporo bramek w lidze co jest wywołane przede wszystkim postawą zawodników grających przed niemieckim bramkarzem.

Arsenal podjął zatem decyzję, by sprowadzić defensora. Mityczne środki (a raczej ich brak) klubu na transfery ponownie dały się we znaki. “Kanonierzy” musieli znaleźć zawodnika, który nie obciąży specjalnie budżetu.

Wybór padł na Pablo Mariego z Flamengo. Hiszpan ma za sobą dobry sezon w lidze brazylijskiej. Nie wiadomo jednak, jak piłkarz będzie spisywać się na najwyższym, światowym poziomie, dlatego Arsenal nieco zabezpieczył się przed ewentualnym “niewypałem”. Mari trafił do Londynu na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu.

Co ciekawe, “Kanonierzy” nadal za pośrednictwem swojej strony nie poinformowali o transferze. Komunikat wypłynął jednak od Flamengo. Brazylijski klub pożegnał zawodnika.