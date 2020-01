Oficjalnie: Manchester United uzgodnił transfer Bruno Fernandesa

Najdłuższa saga zimowego okna transferowego zakończona. Bruno Fernandes zostanie zawodnikiem Manchesteru United. Oba kluby osiągnęły porozumienie w kwestii kwoty całej transakcji. Portugalczyk ma pomóc ekipie z Old Trafford w walce o TOP4.

Zainteresowanie tym graczem “Czerwone Diabły” wykazywały już w trakcie letniego okna transferowego. Bruno rozegrał bardzo dobrą kampanię 2018/2019, zdobywając 20 goli oraz zaliczając 13 asyst w 33 ligowych potyczkach.

W trwającym sezonie, Fernandes kontynuował swoją dobrą grę na portugalskich boiskach. W 17 występach, 25-latkowi udało się strzelił 8 bramek oraz zanotować 7 ostatnich podań do partnerów z drużyny. Na tych statystykach, Bruno kończy swoją przygodę ze Sportingiem.

Piłkarz zostanie nowym graczem Manchesteru United. Według doniesień mediów, klub prowadzony przez Ole Gunnara Solskjaera zapłacił za pomocnika 55 milionów euro. Dodatkowo, ustalono także bonusy. Pierwsze z nich oscylujące na 10 milionów euro określa się jako łatwe do zrealizowania. Zapewne dotyczą liczby występów Portugalczyka na Old Trafford. Druga część bonusów wynosząca 15 milionów euro może odnosić się do indywidualnych wyników zawodnika.