Gdzie zagra Krzysztof Piątek? [AKTUALIZACJA]

Podczas ostatnich dni Krzysztof Piątek przeżywa wiele zwrotów akcji w swojej piłkarskiej karierze. Napastnik Milanu, po przenosinach do Mediolanu Zlatana Ibrahimovicia, rozważa odejście z klubu. Pomimo słabszej dyspozycji Polaka w ostatnim czasie, chce to wykorzystać wiele europejskich klubów z czołowych lig. Do jakiej z nich ostatecznie trafi?

14:00: Tottenham po raz kolejny rozmawiał z Milanem, aby włoski klub zezwolił Piątkowi na wypożyczenie do stolicy Anglii. Piłkarz jest chętny na zasilenie ekipy Jose Mourinho, lecz w tej chwili „Koguty” omawiają transfer Oliviera Giroud [Telegraph]

13:30: Działacze Herthy Berlin pojawili się dziś w Mediolanie, aby przedyskutować temat transferu Piątka do stolicy Niemiec. Na ten moment ich propozycja wynosi 27 milionów euro wraz z bonusami. Milan oczekuje jednak nieco więcej. [Di Marzio]