Zawodnik Wisły Płock na celowniku klubu Championship

Jak informuje “Przegląd Sportowy”, niedługo może dojść do transferu na linii Polska-Anglia. Alan Uryga znalazł się na celowniku Barnsley, klubu Championship.

25-letni stoper jest ważnym elementem składu Wisły Płock. W obecnym sezonie PKO Ekstraklasy wystąpił w 20 meczach, w których raz trafił do siatki. Warto jednak zwrócić uwagę, że we wszystkich spotkaniach grał od pierwszej do ostatniej minuty.

Według informacji “Przeglądu Sportowego”, Alan Uryga może trafić do Anglii. Zainteresowanie zawodnikiem wyraża Barnsley, które zajmuje 22. miejsce w Championship. Aby się utrzymać, zespół potrzebuje wzmocnień w defensywie, stąd obserwacja piłkarza Wisły Płock.

W rozmowie z “PS”, prezes klubu Jacek Kruszewski wyznał, że jeszcze żadna oferta za Alana Urygę nie wpłynęła do klubu. Było kilka zapytań, aczkolwiek nie doszło do konkretów.

Gdyby Alan Uryga trafił do Barnsley, byłby trzecim polskim piłkarzem w historii klubu. Wcześniej występowali tam Bartosz Białkowski i Tomasz Cywka.