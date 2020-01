Zimą interesowały się nim Chelsea, Arsenal i Atletico Madryt. Ostatecznie trafił do Lyonu. Transfer Bruno Guimaraesa kosztował klub 20 milionów euro.

22-latek jest wychowankiem Atletico Paranaense, którego barwy reprezentował do tej pory. W zespole z Parany wystąpił w 84 spotkaniach, w których zanotował pięć bramek i siedem asyst. Ma również na koncie występ w reprezentacji olimpijskiej Brazylii.

Wartość zawodnika według Transfermarktu w ubiegłym roku wzrosła aż dziesięciokrotnie. Na początku lutego został wyceniony na dwa miliony euro, aczkolwiek w lipcu jego wartość według portalu wynosiła już 20 milionów.

Od początku zimowego okna transferowego pojawiały się pogłoski na temat przyszłości zawodnika. Bruno Guimaraes, według różnych doniesień, obserwowały Chelsea, Arsenal, Atletico oraz Borussia Dortmund.

Ostatecznie 22-latek trafił do Lyonu za kwotę 20 milionów euro. Zawodnik podpisał z klubem umowę na 4,5 roku.

Bruno Guimaraes to trzeci transfer Olympique’u Lyon w zimowym oknie transferowym. Wcześniej do klubu dołączyli Tino Kadewere i Karl Toko Ekambi, jednak pierwszy z nich trafił na wypożyczenie do Le Havre.