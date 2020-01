Oficjalnie: Carles Perez trafia do Romy!

Barcelona żegna się z Carlesem Perezem. Hiszpański gracz występujący najczęściej na pozycji prawego napastnika podpisał kontrakt z Romą. Na ten moment 21-latek jest wypożyczony do ekipy z Rzymu. Klub z Serie A zobowiązał się jednak do wykupu zawodnika tuż po zakończonym sezonie, jeśli piłkarz spełni pewne wymagania.

Patrząc na przygodę Pereza w drużynie “Dumy Katalonii”, trwająca kampania była pierwszym sezonem 21-latka, w którym Carles odgrywał jakąś rolę. Zawodnik rozegrał dziesięć ligowych spotkań, zdobywając jednego gola oraz zaliczając trzy asysty. Znacznie więcej minut, Perez otrzymywał na początku rozgrywek, wychodząc nawet w wyjściowym składzie. Od kilku miesięcy, Perez odgrywał rolę statysty.

Wystarczy bowiem powiedzieć, że trzy ostatnie występy Carlesa w LaLiga to zaledwie 21 minut spędzonych na murawie. Jeśli zatem Hiszpan liczył na regularną grę, zmiana klubu wydawała się wręcz konieczna.

Sytuację wykorzystała Roma. Zespół z Rzymu przez najbliższe miesiące radzić sobie musi bez Nicolo Zaniolo. Włoch doznał zerwania więzadeł, dlatego jego występy do końca sezonu wydają się niemożliwe.

Carles Perez przychodzi zatem do Serie A z nadzieją regularnej gry. Roma wypożyczyła zawodnika za milion euro. Co istotne, jeśli Perez spełni wpisane w umowie cele sportowe, Rzymianie zobowiązują się do wykupu gracza po sezonie za 11 milionów euro + 4,5 miliona bonusów. Barcelona zagwarantował sobie prawo pierwokupu w przyszłości.

Fot. YouTube