Oficjalnie: Jarosław Niezgoda zawodnikiem Portland Timbers!

W końcu. Jarosław Niezgoda został zaprezentowany jako zawodnik Portland Timbers. Piłkarz pomyślnie przeszedł zabieg ablacji serca oraz badania EKG, więc mógł podpisać kontrakt z nowym zespołem.

O transferze Jarosława Niezgody do MLS było głośno od początku roku. Przedstawiciele Portland Timbers już jakiś czas temu dogadali się z Legią i zawodnikiem w sprawie transakcji. Jej koszt wyniósł 3,8 mln dolarów, a napastnik podpisał z klubem trzyletni kontrakt. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy komunikatu.

