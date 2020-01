Piątek już nie będzie strzelał… Niemcy zakazują militarnych cieszynek

Wczoraj Krzysztof Piątek zamienił Mediolan na Berlin. Nowy zawodnik Herthy Berlin nie będzie mógł jednak cieszyć się po zdobytych bramkach, tak jak do tej pory. Charakterystyczne pistolety uchodzą za cieszynkę militarną, a takie w Bundeslidze są zakazane.

Przypomnijmy, że były zawodnik m.in. Cracovii po każdej strzelonej bramce wykonywał ślizg na kolanach, a następnie krzyżował ręce, którymi imitował wystrzał rewolwerów. Cieszynka Piątka bardzo szybko stała się popularna nie tylko w Polsce. Nic więc dziwnego, że Polak postanowił opatentować ją już w 2019 roku.



Co ciekawe “pistolety” wzięły się zupełnie z przypadku. Nie były planowane, o czym powiedział sam piłkarz na kanale “Foot Truck”: – To nie było przygotowane. Przysięgam, że nie myślałem o tym wcześniej. Jak zdobyłem bramkę, to pojechałem na kolanach i ręce złożyły mi się w te pistolety. Wyszło jak wyszło – dobrze się przyjęło i później kontynuowałem. Ludzie we Włoszech zwariowali na tym punkcie.

Co prawda Piątek w ostatnim czasie zdobywał coraz mniej bramek, a co za tym idzie cieszynek było mniej. Teraz jednak, jeśli Polak się odblokuje w Bundeslidze, będzie musiał okazywać radość w inny sposób. Cóż trochę szkoda, ale mimo wszystko, to tylko cieszynka. Zawsze można wymyślić nową, ale najważniejsze, by były okazje do jej użycia.

Fot. YouTube