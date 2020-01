OFICJALNIE: Łukasik odchodzi z Lechii Gdańsk

Dzisiejszy Deadline Day w wielu czołowych europejskich ligach przyniósł kolejne transfery, które w przyszłości obniżą poziom ekstraklasy. Tym razem polską ligę opuszcza bowiem Daniel Łukasik.

“Miły” na zasadzie wypożyczenia trafi do Ankaragucu. Według oficjalnego komunikatu klubu “jest to półroczne wypożyczenie na prośbę zawodnika. Zostało to uznane jako najlepsze obecnie rozwiązanie”.

To duża strata dla Lechii, z której dziś – także na zasadzie wypożyczenia – do Sassuolo odszedł Lukas Haraslin. Kilka dni temu z klub na zasadzie wolnego transferu opuścił ponadto Artur Sobiech, a odsunięci od pierwszej drużyny zostali Sławomir Peszko oraz Rafał Wolski.

Kolejna próba

Łukasik jest podstawowym zawodnikiem Piotra Stokowca i podczas obecnego sezonu ekstraklasy podczas niektórych meczów pełnił role kapitana zespołu. To nie będzie pierwszy wyjazd tego gracza do innej ligi. W 2016 roku pomocnik przeniósł się do występującego w drugiej Bundeslidze Sandhausen, ale zaledwie po roku wrócił do naszego kraju. Przez ten czas na zapleczu niemieckiej ekstraklasy rozegrał 19 spotkań i po zakończeniu wypożyczenia ponownie trafił do Gdańska.

W tureckim klubie od ponad roku występuje także Michał Pozdan. Obecnie drużyna prowadzona przez Mustafe Akcaya zajmuje 13 miejsce w Super lig i zapewne do końca sezonu będzie biła się o utrzymanie. Już niebawem do zespołu z Ankary ma zostać wypożyczony także Konrad Michalak.