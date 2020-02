Transfer Odiona Ighalo do Manchesteru United to formalność?

Jak informuje Fabrizio Romano, transfer Odiona Ighalo do Manchesteru United jest już formalnością. Oba kluby dogadały się w kwestii transakcji i już w weekend Nigeryjczyk przyleci do Anglii.

30-letni napastnik przez ostatnie trzy lata występował w lidze chińskiej. Najpierw reprezentował barwy Changchun Yatai, a przez ostatni rok grał w Shangai Shenhua. W zespole z Szanghaju wystąpił w 19 meczach zdobył 10 bramek. Bilans występów byłby z pewnością bardziej pokaźny, gdyby nie kontuzja uda, którą wyłączyła Nigeryjczyka z gry na cztery miesiące.

Przed transferem do Chin, Odion Ighalo przez trzy lata grał w Watfordzie. Fanom Premier League utkwił między innymi dzięki dwóm bramkom w starciu z Liverpoolem, 20 grudnia 2015 roku.

Według informacji Fabrizio Romano, Nigeryjczyk trafi do Manchesteru United na zasadzie półrocznego wypożyczenia z opcją wykupu. Ponadto włoski dziennikarz zdradził, że Ighalo miał również ofertę z Tottenhamu. Zawodnik wybrał jednak klub, któremu kibicował od dziecka.

Odion Ighalo to Manchester United, here we go! Total agreement with Shanghai Shenhua for a loan with buy option. He’ll fly to UK during the weekend. 🔴 #MUFC #ManUnited

Tottenham called him but the player decided for Man Utd – he’s #MUFC fan since he was a kid.

