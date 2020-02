Genialny Sancho ponownie strzela. Anglik pobił rekord Bundesligi!

Wybitny sezon rozgrywa Jadon Sancho. Angielski zawodnik jest motorem napędowym Borussii w tym sezonie. Bardzo wymowne są statystki 19-latka. Sancho brał bowiem udział łącznie w 23 bramkach swojego zespołu podczas trwających rozgrywek Bundesligi. Dzięki trafieniu w rywalizacji z Unionem Berlin, Jadon pobił rekord ligi.

Patrząc na statystyki zawodnika z tego sezonu, można złapać się za głowę. 19-latek rozegrał 27 spotkań, w których strzelił 15 goli oraz zaliczył 16 asyst. Na szczególną uwagę zasługują ostatnie występy Jadona. Przed sobotnim starciem, Sancho uzbierał łącznie sześć bramek oraz pięć ostatnich podań do partnerów z drużyny w siedmiu kolejkach.

Jadon do swojego dorobku dorzucił kolejny gol i asystę. Bramka w meczu z Unionem Berlin była już 25 trafieniem tego zawodnika w Bundeslidze. Oznacza to, iż Anglik jest najmłodszym graczem w historii, który dobrnął właśnie do tej bariery.

25 – @Sanchooo10 became the first player in the #Bundesliga history to reach the mark of 25 Bundesliga goals before his 20th birthday. Unique. #BVBFCU @BlackYellow pic.twitter.com/rqi3e8xGBR

