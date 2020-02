Oficjalnie: Cillian Sheridan zawodnikiem Wisły Płock

Przez ostatnie tygodnie mówiło się, że Wisła Płock pozyska napastnika, który już wcześniej grał w ekstraklasie. Wówczas media łączyły z klubem Airama Cabrerę. Tymczasem do “Nafciarzy” dołączył inny snajper znany fanom ekstraklasy, Cillian Sheridan.

Irlandzki napastnik w latach 2017-2019 występował w Jagiellonii. W barwach białostockiego klubu wystąpił w 62 spotkaniach ekstraklasy, w których zdobył 20 bramek.

Na początku stycznia ubiegłego roku Cillian Sheridan opuścił Białystok i związał się z nowozelandzkim Wellington Phoenix. Spędził tam pół roku, po czym trafił do Izraela. W Ironi Kiryat Shmona wystąpił w 20 meczach, w których zanotował cztery bramki i trzy asysty.

Mało kto się spodziewał, że jeszcze tej zimy Irlandczyk wróci do Polski. Nowym klubem Sheridana będzie Wisła Płock, której priorytetem było znalezienie nowego napastnika po odejściu Ricardinho. Początkowo mówiło się, że do klubu trafi Airam Cabrera, jednak ostatecznie do zespołu przyszedł inny zawodnik znany fanom ekstraklasy.

Irlandczyk związał się z Wisłą Płock półtorarocznym kontraktem.

Fot: Cillian Sheridan – Instagram