Dwie czerwone kartki w minutę. Piłkarze Monaco nie mają litości

Do niecodziennej sytuacji doszło w spotkaniu Ligue 1 pomiędzy Nimes i Monaco. Dwaj zawodnicy zespołu z Księstwa otrzymali czerwone kartki w ciągu minuty. Nie da się ukryć, że zasłużenie.

Akcja rozpoczęła się w 30. minucie. Wówczas główną rolę odegrał Tiemoue Bakayoko. Zawodnik Monaco wystawił nogę wprost pod jednego z rywali, po czym dodatkowo go przytrzymał. Sędzia początkowo nie dostrzegł szkodliwości sytuacji, jednak zdecydował się na VAR.

Powtórka pokazała, że Bakayoko zasłużył na czerwoną kartkę. To nie spodobało się kolegom z zespołu. Szczególnie był Gelson Martins, który odepchnął arbitra. Ten zareagował, wręczając mu również czerwony kartonik.

Monaco's 19th red card in the last 2 years. Red Card FC pic.twitter.com/rPjZjEo7BG

— Malay Arora (@malayarora) February 1, 2020