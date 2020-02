Które kluby wydały najwięcej zimą? Krzysztof Piątek może być dumny

Zimowe szaleństwo transferowe już za nami. Choć raczej nie mieliśmy żadnej transakcji, która wywróci świat do góry nogami, zobaczyliśmy wiele decyzji, które już procentują. Pozostaje zadać sobie pytanie – kto wydał najwięcej?

Kandydatów jest teoretycznie kilku. Manchester United, który na ostatnią chwilę sprowadził Bruno Fernandesa, Napoli, które kupiło Lobotkę i trzech innych graczy, czy na przykład Monaco, dla którego Radosław Majecki był tylko jednym z kilku, w dodatku najtańszym transferem.

Nic z tych rzeczy. Okazuje się, że klubem, który wydał zimą najwięcej gotówki, jest… Hertha Berlin. Nowy klub Krzysztofa Piątka poza 27 milionami, które za niego zapłacił, pozyskał także Ascacibara, Cunhę oraz Tousarta, który do drużyny dołączy jednak latem. W sumie wyszło aż… 78 milionów.

Trzeba przyznać, że jest to dość zaskakujący obrazek. Na czele średniak Bundesligi, wielkich marek jak na lekarstwo, w czubie także Espanyol, wydający wielkie pieniądze obawiając się czyhającego spadku. Z punktu widzenia polskiego kibica pozostaje mieć nadzieję, że ambitny projekt Herthy w końcu będzie miał przełożenie na to, co oglądamy na murawie. Jak na razie jest to dla Piątka po prostu “Milan” vol. 2″.