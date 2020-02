PKO Ekstraklasa wraca za tydzień. Co wiemy po okresie przygotowawczym?

Już za tydzień wraca PKO Ekstraklasa. W związku z tym postanowiliśmy zestawić dotychczasowe sparingi każdego z zespołów i wyciągnąć kilka wniosków. Przed wszystkim zastanawiamy się którzy zawodnicy mogą stać się odkryciami najbliższej rundy? Który zespół potraktował mecze towarzyskie najbardziej poważnie? Dlaczego latem nie radzimy sobie tak dobrze z pucharowymi rywalami?

Legia Warszawa

Legia – FC Botosani 2:1

Legia – Dynamo Kijów 1:1

Legia – Nyigeregyhaza Spartacus 3:1

Legia – FK Vozdovac 1:0

Legia – Kajrat Ałmaty 0:1

Legia – Kajrat Ałmaty 2:0

Wnioski: Przed rozpoczęciem przygotowań mówiło się, że Michał Karbownik będzie grał częściej w środku pola, gdyż wtedy kwota letniego transferu będzie wyższa. 18-letni obrońca w sparingach grał jednak na tej samej pozycji, co jesienią – na lewej obronie. Dlatego wydaje się, że w rundzie wiosennej również będzie grać na boku defensywy, gdyż tam widzi go Aleksandar Vuković.

Wszyscy się dziwili, dlaczego Legia pozyskała w zimowym oknie transferowym właśnie Mateusza Cholewiaka. Były piłkarz Śląska okazał się jednak w niektórych meczach przydatny. W meczu z Vożdovac zdobył bramkę, która ustaliła wynik spotkania. Może nie będzie kluczową postacią “Wojskowych”, aczkolwiek może okazać się przydatny.

Warto również odnotować, że swojego pierwszego hat-tricka zdobył… Mateusz Wieteska. Rywal, Nyigeregyhaza Spartacus, to co prawda węgierski drugoligowiec, jednak wyczyn obrońcy Legii zasłużył na wyróżnienie. Złośliwi internauci stwierdzili, że po co “Wojskowym” Niezgoda, skoro mają Wieteskę…

Cracovia

Cracovia – Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:3

Cracovia – Partizan 1:1

Cracovia – Hartberg 3:2

Cracovia – PFK Soczi 0:0

Cracovia – Rużomberok 1:2

Wnioski: Można było się zastanawiać nad problemami Cracovii w ataku. W czterech pierwszych meczach jedynym napastnikiem “Pasów”, który trafił do siatki, był Filip Piszczek. Jak dobrze wiemy, zawodnik trafił niedawno do Trapani Calcio… Honor napastników Cracovii uratował Thiago, Brazylijczyk niedawno pozyskany z Sandecji. Trafił on do siatki jednak w przegranym meczu z Rużomberok.

Mecze towarzyskie mogłyby być szansą dla młodzieżowców, którzy nie mają silnej pozycji w Cracovii. Zarówno Sebastian Lusiusz, Michał Rakoczy, jak i Sebastian Strózik nie mieli zbyt wielu szans na to by błyszczeć. Ewentualnie można wyróżnić ostatniego z wyżej wymienionych zawodników, gdyż zaliczył dobre spotkanie z PFK Soczi. Zostając przy tym meczu, rywalem Cracovii był zespół rosyjskiej ekstraklasy, ale zajmuje w niej dopiero ostatnie miejsce… Od polskiego pucharowicza jednak powinno się wymagać nieco lepszych wyników w takich starciach, choć to tylko sparing.

Pogoń Szczecin

Hertha Berlin – Pogoń 1:0

Pogoń – Universitatea Craiova 3:1

Pogoń – Makedonija Gorce Petrov 0:0

Pogoń – Sturm Graz 2:1

Pogoń – Warta Poznań 3:0

Wnioski: Pogoń zaczęła od rywala z Bundesligi – Herthy Berlin, w której jeszcze nie grał Krzysztof Piątek. “Portowcy” byli po tym meczu chwaleni za konsekwencję w defensywie, jak najbardziej słusznie. Choć Hertha nie jest ofensywnym potentatem, dobry przegrana 1:0 z klubem Bundesligi nie brzmi jak klęska.

Główną przeszkodą dla Pogoni miało być odejście Adama Buksy. Owszem, napastnik kilkakrotnie mógłby się przydać zespołowi (choćby w starciu z Makedoniją), ale atak nie funkcjonował wcale tak źle. Fakt, nie doczekaliśmy się trafień Pawła Cibickiego, a Michalis Manias udowodnił, dlaczego był dotychczas rezerwowym. Gola z Wartą Poznań zdobył jednak Soufian Benyamina – może wiosną będzie spisywał się lepiej niż jesienią?

Śląsk Wrocław

Śląsk – Miedź Legnica 2:2

Śląsk – Teplice 1:2

Śląsk – FK Ufa 1:0

Śląsk – FK Liepaja 2:0

Wnioski: Śląsk w okresie przygotowawczym musiał załatać kilka dziur. Niewątpliwie, największa z nich była w ataku, gdyż Erik Exposito nie zachwycał. Co więcej, Hiszpan spadł w hierarchii za Piotra Samca-Talara, który trafił do siatki w meczach z Miedzią z FK Ufa. Swojej szansy nie dostał jeszcze Filip Raicević. Kto wystąpi w ataku Śląska na rozpoczęcie rundy to na razie niewiadoma, jednak Piotr Samiec-Talar niewątpliwie zasługuje na szansę.

Prawa obrona? Na tej pozycji w barwach Śląska w okresie przygotowawczym wystąpili Lubambo Musonda, Kamil Dankowski i Bartosz Boruń. Najlepiej radził sobie ten pierwszy, był prawym obrońcą w meczu z FK Ufa, jednak Vitezslav Lavicka częściej stawiał na drugiego z wymienionych graczy.

Zimą w Śląsku pojawił się jednak nowy problem. Wojciech Golla nie wystąpi już do końca sezonu z powodu zerwania więzadła krzyżowego przedniego. Klub już pozyskał nowego obrońcę, Guillermo Cotugno. Czy Urugwajczyk od razu dostanie szansę? Trudno stwierdzić.

Lech Poznań

Lech – Astra Giurgiu – 0:0

Lech – Szachtar Donieck 0:1

Lech – Maribor 3:0

Wnioski: Przede wszystkim – kadra Lecha jest zbyt wąska. Dowodem na to jest odwołanie jednego sparingu z powodu niewielkiej liczebności. Podczas obozu, z klubu odszedł choćby Darko Jevtić, który jest w stanie załatać luki na wielu pozycjach. Poza tym Alan Czerwiński trafi do Poznania dopiero w nowym sezonie, więc Lech ma problem z prawą obroną. Wciąż też nie wiadomo, czy Dani Ramirez ostatecznie dołączy do “Kolejorza”.

Gra Lecha w okresie przygotowawczym wyglądała całkiem dobrze. Poza brakami kadrowymi trudno, by się do czegoś przyczepić w oparciu o same sparingi. Bez wątpienia, w lutym powinno się pojawić w zespole kilka nowych twarzy.

Piast Gliwice

Piast – GKS Jastrzębie 2:1

Piast – Łudogorec Razgrad 2:0

Piast – Zoria Ługańsk 0:0

Piast – Szachtior Soligorsk 2:0

Piast – Celje 1:2

Wnioski: Wyniki Piasta w okresie przygotowawczym były całkiem niezłe, poza porażką z Celje. Do siatki w sparingach trafiał i Jorge Felix, i Piotr Parzyszek, i Gerard Badia.

Trzeba jednak zwrócić tutaj uwagę na młodzieżowców. Podobnie, jak w rundzie jesiennej, Waldemar Fornalik stawia głównie na Sebastiana Milewskiego. Reszta praktycznie nie dostała możliwości ogrania się z zawodnikami pierwszego zespołu. Pod tym względem, klub ze Śląska nie wykorzystał tego okresu przygotowawczego. Mimo tego, że kilku młodych piłkarzy wzięło udział w obozie treningowym.

Lechia Gdańsk

Lechia Gdańsk – Chojniczanka 2:3

Lechia Gdańsk – SpVgg Greuther Furth 3:0

Lechia Gdańsk – Rubin Kazań 0:1

Lechia Gdańsk – Beroje Stara Zagora 1:0

Lechia Gdańsk – Dinamo Moskwa 2:0

Lechia Gdańsk – SKF Sered 2:1

Wnioski: Patrząc na ostatnie ruchy klubu, można odnieść wrażenie, że niedługo nie będzie miał tam kto grać. Nie ma Artura Sobiecha, Daniela Łukasika, Lukasa Haraslina. Możliwe, że niebawem klub opuści także Filip Mladenović. Mimo to wyniki Lechii w sparingach były całkiem niezłe.

Dobrze zaprezentował się w sparingach pozyskany w zimowym oknie Kristers Tobers. Łotewski obrońca trafił do siatki w meczach z Dinamem Moskwa i SKF Sered i prezentował solidną formę.

Trzeba tutaj jednak zwrócić uwagę na brak ławki. A jeśli odejdą kolejni zawodnicy, na co się zapowiada, może być Lechii jeszcze trudniej. Choć na boisku ambicji jej nie brakuje, Flavio Paixao wiecznie młody nie będzie. Patrząc na to, że to właśnie Portugalczyk był najjaśniejszym punktem zespołu Piotra Stokowca, nie można się spodziewać niczego nowego.

Wisła Płock

Wisła Płock – Łudogorec Razgrad 0:2

Wisła Płock – Slovan Bratysława 0:3

Wisła Płock – Qarabag Agdam 3:2

Wnioski: Dwie porażki i wygrana, ale w meczach z silniejszymi rywalami. Problemem Wisły Płock był atak, gdyż po odejściu Ricardinho klub nie mógł znaleźć nikogo nowego na jego miejsce. Pojawił się temat Airama Cabrery, jednak do konkretów nie doszło, co odbiło się na placu gry.

Do zespołu dołączył Cillian Sheridan, jednak jeszcze nie miał okazji wystąpić w żadnym meczu towarzyskim. Może dzięki niemu, w Wiśle Płock coś się zmieni w tym względzie.

Jagiellonia Białystok

Jagiellonia – Ballkani Suhareke 3:3

Jagiellonia – Viitorul 1:1

Jagiellonia – Dnipro-1 1:0

Jagiellonia – Wolfsberger 2:3

Wnioski: Iwajło Petew chciał dokładnie sprawdzić wszystkie możliwe warianty. Już wiadomo, że po odejściu Patryka Klimali główną postacią zespołu będzie Bartosz Bida, którego bułgarski trener wystawia w ataku.

Zostając przy napastnikach, Ognjen Mudrinski wciąż nie może się przełamać, choć szkoleniowiec obdarzył go zaufaniem. Serb miał nawet możliwość zdobycia gola z rzutu karnego, aczkolwiek zmarnował tę szansę. Raczej wciąż nie będzie miał miejsca w podstawowym składzie, choć widać, że trener dostrzega w nim potencjał.

Swoje szanse otrzymał również Karol Struski. Ireneusz Mamrot był co prawda entuzjastą jego talentu, jednak nie stawiał na niego w rundzie jesiennej. Podczas sparingów młody pomocnik też był głównie rezerwowym, ale miał kilka dobrych momentów. Choćby w meczu z Wolfsbergerem, gdy trafił do siatki. Wydaje się, że zobaczymy go w PKO Ekstraklasie na wiosnę.

Zagłębie Lubin

Zagłębie Lubin – Dinamo Moskwa 1:5

Zagłębie Lubin – Universitatea Craiova 3:0

Zagłębie Lubin – Drita Gnjilane 0:0

Zagłębie Lubin – MFK Karvina 2:1

Zagłębie Lubin – Beroje Stara Zagora 3:0

Wnioski: Największym wygranym obozu treningowego Zagłębia jest bez wątpienia Matyas Tajti. Węgierski pomocnik w poprzedniej rundzie nie grał, jednak Martin Sevela postanowił dać mu szansę. Decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę, gdyż zawodnik wyróżniał się na boisku – grał lepiej od partnera ze środka pola, Bartosza Slisza.

Choć Zagłębie nieudanie rozpoczęło rok, od klęski z Dinamem Moskwa, zespół szybko wstał na nogi. Co więcej, w kadrze na obóz w Belek było aż 16 wychowanków klubowej akademii. Widać, jaką drogą chce podążać Martin Sevela i pomimo tego, że w sparingach zdarzały się wpadki, widać u niego pomysł na prowadzenie drużyny.

Raków Częstochowa

Raków – Urał Jekaterynburg 1:3

Raków – Cukaricki 1:2

Raków – Carsko-seło Sofia 1:0

Raków – Żalgiris Kowno 2:0

Wnioski: Raków był jednym z zespołów, który przeprowadził najwięcej zmian w oknie transferowym. Największym wzmocnieniem klubu okazał się jednak… Andrzej Niewulis. Zawodnik stracił poprzednią rundę z powodu kontuzji, aczkolwiek jego obecność w okresie przygotowawczym okazała się bardzo ważna. Zresztą to właśnie 30-latek zdobył zwycięską bramkę z bułgarskim Carsko-seło Sofia.

Z nowych zawodników najwięcej grał David Tijanić. Reszta jeszcze najwyraźniej potrzebuje czasu na aklimatyzację w klubie z Częstochowy.

Górnik Zabrze

Górnik Zabrze – Diosgyori VTK 1:1

Górnik Zabrze – Diosgyori VTK 1:2

Górnik Zabrze – AS Trencin 3:1

Górnik Zabrze – Csikszereda 4:1

Górnik Zabrze – Teplice 2:0

Red Bull Salzburg – Górnik Zabrze 3:0

Wnioski: Górnik rozegrał aż sześć sparingów. Marcin Brosz dał wiele szans podstawowym zawodnikom, ale również sprawdził kilku nowych. Swoje szanse otrzymali Daniel Ściślak, Bartłomiej Eizenchart i Wojciech Kobylarczyk. Ostatni z nich nawet zdobył bramkę. Wydaje się jednak, że Marcin Brosz wyniósł wnioski z przeszłości i zamierza rozważnie stawiać na młodzież.

O nowych nabytkach na razie niewiele wiadomo.

Korona Kielce

Korona Kielce – KF Tirana 2:1

Korona Kielce – Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 0:1

Korona Kielce – Olimpik Donieck 0:2

Korona Kielce – Sabail 0:1

Korona Kielce – Arsienał Tuła 1:1

Korona Kielce – Radomiak 3:5

Wnioski: Poza pierwszym meczem, przeciwko KF Tirana, Korona nie odniosła ani jednego zwycięstwa. Co więcej, przegrywała prawie wszystko po kolei, łącznie z meczem z Radomiakiem. Tym, który jednak zwrócił uwagę w zespole Mirosława Smyły, był Bojan Cecarić. Zawodnik, który trafił do Kielc na wypożyczenie z Cracovii, zdobył dwie bramki i wyróżniał się walecznością na boisku.

Mirosław Smyła stawiał w sparingach na wychowanków. Swoje szanse otrzymali Piotr Pierzchała, Bartosz Prętnik czy Dawid Lisowski. Może już wkrótce będziemy ich oglądać częściej w ekstraklasie.

Arka Gdynia

Arka Gdynia – Sumqayit 0:1

Arka Gdynia – Crvena zvezda Belgrad 2:3

Arka Gdynia – FK Struga 2:0

Arka Gdynia – Łokomotiw Płowdiw 1:4

Wnioski: Tak naprawdę nie wiadomo w którym miejscu jest Arka. Po pierwsze, wpłynęły na to zamieszanie w wyniku władz w klubie. Po drugie, w klubie nie doszło do większych zmian, poza odejściem Marcina Budzińskiego. To prawdę mówiąc wciąż ten sam zespół, co jesienią. Na pewno plusami są nowe umowy dla Pavelsa Steinborsa i Michała Nalepy – co jednak z resztą?

Owszem, Arka zaliczyła dość obiecujący mecz z Crveną zvezdą, który przegrała minimalnie, 3:2. Stare piłkarskie porzekadło jednak mówi, że “jesteś dobry tak,jak twój ostatni mecz”. A starcie z Łokomotiwem Płowdiw piłkarze gdyńskiego zespołu raczej woleliby zapomnieć.

Wisła Kraków

Wisła Kraków – Stal Mielec 1:0

Wisła Kraków – FK Sileks Kratovo 1:1

Wisła Kraków – Dinamo Batumi 1:1

Wisła Kraków – FK Vożdovac 1:0

Wisła Kraków – Lokomotiv Moskwa II 3:0

Wisła Kraków – Dinamo Tbilisi 3:2

Wnioski: Przede wszystkim Wisła Kraków ani jednego meczu nie przegrała. Po dwie bramki zdobyli Chuca, Aleksander Buksa, Hebert i Rafał Boguski. Każdy z nich to tak naprawdę piłkarz z innej bajki, jednak trudno nie chwalić zespołu, który nie doznał porażki.

Najwięcej wariantów Artur Skowronek testował w ataku, a koniec końców najskuteczniejszy był Aleksander Buksa. Owszem, to jeszcze młody zawodnik i niekoniecznie jest w stanie grać całe mecze. Może jednak już czas na to, by pojawił się kiedyś w wyjściowej jedenastce?

Poza tym każdy z nowych zawodników otrzymał swoją szansę. Na razie udanie je wykorzystali tylko Hebert i połowicznie Gieorgij Żukow. Szersza kadra to jednak dla Wisły szansa na utrzymanie.

ŁKS Łódź

ŁKS Łódź – Neftczi Baku 4:0

ŁKS Łódź – Astra Giurgiu 0:2

ŁKS Łódź – Zoria Ługańsk 0:1

ŁKS Łódź – Worskła Połtawa 3:3

ŁKS Łódź – Napredak 3:0

ŁKS Łódź – FK Proleter 4:1

Wnioski: Jeśli Samu Corral utrzyma formę ze sparingów, a Dani Ramirez zostanie, ŁKS będzie mieć szansę na to, by utrzymać się w lidze. Trochę czasu na przełamanie potrzebował inny zimowy nabytek klubu, Jakub Wróbel. Były zawodnik GKS-u zdobył dwie bramki w meczu z Proleterem, mocno się przyczyniając do wygranej.

Dobrym ruchem było również pozyskanie do obrony Macieja Dąbrowskiego. Doświadczony obrońca był bez wątpienia potrzebny do wsparcia młodej defensywy ŁKS-u.