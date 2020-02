Urodzinowy hat-trick Neymara. Teraz przyszedł czas na imprezę u siostry?

Dzień urodzin jest oczywiście niezwykłym czasem dla każdego z nas. Świętowanie nie powinno jednak przeszkadzać nam w codziennych obowiązkach zawodowych, a z takim problemem od kilku lat boryka się Neymar.

Oczywiście kolejny ligowy mecz PSG nijak nie wpłynie na losy mistrzowskiego tytułu. Paryżanie posiadają bezpieczną przewagę, której nie będą w stanie raczej już zmarnować. Mimo to zachowanie piłkarza nie zostało odebrane najlepiej przez Thomasa Tuchela. Niemcowi nie spodobał się fakt, że w niedziele zawodnik zorganizował huczną imprezę po tym jak w ostatnim ligowym meczu miewał kłopoty ze zdrowiem.

Ostatecznie Neymar bez problemów dokończył weekendowe spotkanie, a kłopoty pojawiły się tuż po imprezie. Francuski klub potwierdził, że dziś ich gwiazda nie wystąpi przeciwko Nantes z powodu bólu żeber.

Oczywiście nieobecność Neymara raczej nie wpłynie na wynik spotkania, ale Tuchel z pewnością nie czuje się dobrze, gdy w trakcie sezonu dochodzi do takich sytuacji. Już niebawem mistrz Francji stanie bowiem w szranki przeciwko będącej w niesamowitej formie Borussii Dortmund. Niemiecki klub za sprawą dyspozycji Jadona Sancho oraz Erlinga Haalanda mają spore szanse, aby napsuć krwi swoim rywalom.

2018: Neymar injured on his birthday

2019: Neymar injured on his birthday

2020: Neymar injured on his birthday

Neymar has also missed a game around March 11 (His sister's birthday) 5 straight years:

2015: Suspended

2016: Suspended

2017: Injured

2018: Injured

2019: Injured

Mad. pic.twitter.com/aAgwNA2qhd

