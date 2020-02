Piłkarski Jackpot + “Pobij Footrolla” od Betclic!

Nowy tydzień – nowa edycja Piłkarskiego Jackpota (szczegóły TUTAJ)! Tym razem oprócz zwiększonej puli nagród do 40.000 zł, można zgarnąć ekstra bonus w wysokości 10 zł dzięki powiązanej promocji „POBIJ FOOTROLLA” (szczegóły TUTAJ).

Zapisz się do Piłkarskiego Jackpota klikając „DOŁĄCZ TUTAJ” znajdujące się pod grafiką promocji, obstaw na jedynym kuponie każdy z 8. meczów 21. kolejki Ekstraklasy za minimalną stawkę 10 zł i włącz się do walki o 40.000 zł.

W promocji biorą udział tylko kupony ze zdarzeniami przedmeczowymi, z typami 1 lub X lub 2. Gracze, którzy poprawnie wytypują 8 meczów na kuponie, podzielą między siebie pulę 40.000 zł . Jeśli tylko jeden gracz poprawnie wytypuje wszystkie zdarzenia, to zgarnie całą pulę! W przypadku, gdy żadnemu graczowi nie uda się poprawnie wytypować wyników, zwiększymy pulę w kolejnej promocji z serii i będziemy to robić tak długo, aż któryś z graczy nie rozbije banku! Ponadto, jeśli uda Ci się wytypować poprawnie więcej zdarzeń niż Footrollowi, to zgarniesz dodatkowo 10 zł bonusu!

Kupon Footrolla: